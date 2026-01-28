Promueve Bernabé Aguilar Ley de Servicios Inmobiliarios para brindar certeza jurídica

La prioridad es proteger el patrimonio familiar

Con la finalidad de proteger el patrimonio familiar y brindar certeza jurídica en las operaciones de compra-venta de propiedades, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo presentó la iniciativa para expedir la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, destacó que esta propuesta es resultado de un trabajo serio y responsable que el Grupo Parlamentario de Morena impulsó desde la legislatura pasada, atendiendo una demanda real de la ciudadanía para contar con reglas claras, justas y modernas en la prestación de servicios inmobiliarios en la entidad.

Explicó que el crecimiento del mercado inmobiliario en Durango ha avanzado de manera significativa; sin embargo, carece de un marco jurídico actualizado que brinde certeza a las y los usuarios, protección al patrimonio familiar y profesionalización a quienes se dedican a esta actividad. Esta preocupación, señaló, no solo sigue vigente, sino que en algunos aspectos se ha profundizado.

Por ello, el representante popular de Morena precisó que la iniciativa se retoma con responsabilidad legislativa y visión de futuro, incorporando adecuaciones sustantivas armonizadas con las normas actuales, criterios de mejora regulatoria y pleno respeto a los derechos de las personas consumidoras, así como a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Agregó que la nueva propuesta reconoce la evolución del sector inmobiliario, incorpora estándares modernos de regulación y fortalece los mecanismos de supervisión, sin caer en excesos ni generar cargas innecesarias. “No se trata de obstaculizar la actividad económica, sino de ordenarla, dignificarla y ponerla al servicio de la sociedad”, subrayó.

Desde la coalición de la Cuarta Transformación, Aguilar Carrillo afirmó que el acceso a una vivienda segura, la protección del patrimonio familiar y la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias son derechos que el Estado debe garantizar, y que esta ley representa un paso firme en esa dirección.

“La Cuarta Transformación no abandona las causas; las acompaña hasta que se convierten en ley”, puntualizó.