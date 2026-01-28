Resienten empresarios la “cuesta de enero”

Afectados por aumento de costos, bajas ventas y presión financiera

Durango, Dgo.

La llamada “cuesta de enero” se ha convertido en un auténtico reto para el sector empresarial de Durango, donde cada vez son más los patrones que sobreviven con mayores esfuerzos ante el incremento de costos, la baja en ventas y la presión financiera que se arrastra desde finales del año pasado.

Empresarios locales reconocen que el inicio de 2026 ha sido particularmente complicado, pues a los gastos habituales se suman ajustes salariales, pagos de impuestos, servicios, rentas y compromisos con proveedores, en un contexto donde el consumo no logra repuntar al ritmo esperado.

Esta situación ha comenzado a reflejarse en el cierre de algunos establecimientos, principalmente negocios que no se encuentran afiliados organismos empresariales, los cuales suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a apoyos, asesoría o esquemas de acompañamiento empresarial.

De acuerdo con comerciantes del primer cuadro de la ciudad y de zonas comerciales tradicionales, muchos pequeños empresarios operan al límite, reduciendo personal, ajustando horarios o incluso liquidando inventarios para poder mantenerse a flote durante los primeros meses del año.

Aunque no se cuenta aún con una cifra oficial de cierres, el panorama genera preocupación en el sector productivo, que advierte que, de no mejorar las condiciones económicas y el flujo de consumo, la afectación podría extenderse a más giros en las próximas semanas.

La “cuesta de enero”, coinciden empresarios, ya no es solo un fenómeno temporal, sino una carga cada vez más pesada para quienes generan empleo y sostienen la actividad económica en Durango.