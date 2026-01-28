Siguen las mañanas heladas en Durango: el termómetro bajará hasta 3 °C

Durango, Dgo.

El frío continúa marcando el amanecer en la capital y en diversas regiones del estado de Durango, debido a la influencia de una masa de aire ártico asociada al frente frío número 30, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su Dirección Local.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante la mañana de este miércoles se prevén temperaturas mínimas muy frías, entre 3 y 4 grados Celsius en la Victoria de Durango, mientras que al mediodía el ambiente será templado, con máximas de 21 a 22 grados. Para el jueves, el amanecer seguirá siendo frío, con mínimas estimadas de 7 a 8 grados .

La Conagua detalló que no existe probabilidad de lluvia para la entidad durante los próximos días y que el viento se mantendrá ligero a moderado, con rachas de 10 a 20 km/h este miércoles, incrementándose hasta 20 a 30 km/h jueves y viernes .

El pronóstico extendido indica que, aunque las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 24 y 25 grados jueves y viernes, el sábado volverá a registrarse un descenso, con mínimas de 4 a 5 grados y máximas cercanas a los 20 o 21 grados, especialmente en zonas altas del estado, donde no se descartan heladas .

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, extremar cuidados con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como proteger mascotas y tuberías expuestas al frío.