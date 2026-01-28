Vivienda para el Bienestar acelera: ya arrancaron las entregas, Sheinbaum

Ciudad de México, 28 de enero de 2026.

El programa Vivienda para el Bienestar mantiene un avance sostenido en la edificación de 1.8 millones de viviendas a nivel nacional. Como parte de este impulso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó —vía enlace desde Palacio Nacional— la entrega de las primeras viviendas del desarrollo San Marcos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Mérida, donde la meta sexenal se amplió a 70 mil hogares.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que cada miércoles se realizarán enlaces para la entrega de viviendas, comenzando por Yucatán, con el objetivo de transparentar avances y acelerar resultados en territorio.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta estatal creció de 19 mil 500 a 70 mil viviendas en el sexenio: 10 mil a cargo de la Conavi y 60 mil del Infonavit. De este total, 37 mil 307 viviendas ya están en obra, lo que representa un avance del 53.3%, con una inversión de 42 mil millones de pesos, impacto directo en 252 mil personas y la generación de 210 mil empleos directos y 315 mil indirectos. Además, anunció la entrega de 6 mil escrituras en cinco años y 4 mil 500 créditos de mejoramiento mediante Infonavit y la SHF.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas y que, de este miércoles a agosto de 2027, se entregarán 134 viviendas mensuales. Precisó que en Yucatán ya se contrataron 14 proyectos que suman 33 mil viviendas en municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid; 13 mil ya iniciaron obra (40% de lo contratado), y el resto arrancará antes de concluir el primer semestre. Añadió que 15 proyectos adicionales —equivalentes a 20 mil 500 viviendas— están en revisión, con lo que este año se habrá iniciado el 80% de la meta sexenal del Infonavit en la entidad.

En materia de regularización crediticia, Romero Oropeza destacó que, como parte de la reestructura nacional de 4.8 millones de créditos impagables, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas de saldo y 94 mil obtuvieron reducciones en intereses, mensualidades y saldos.

Finalmente, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, afirmó que Vivienda para el Bienestar representa un acto de justicia social, al garantizar viviendas dignas, certeza jurídica y tranquilidad patrimonial a miles de familias que históricamente enfrentaron barreras para acceder a una casa.