Bancos de Durango suspenderán operaciones este lunes; servicios digitales seguirán activos

Durango, Dgo.

Las sucursales bancarias en el estado de Durango permanecerán cerradas al público el próximo lunes 2 de febrero, con motivo del día inhábil establecido para el sector financiero, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de operaciones presenciales se realiza conforme a la disposición de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025, la cual define los días inhábiles para las instituciones financieras del país .

No obstante, la ABM aclaró que los servicios bancarios no se detendrán, ya que los usuarios en Durango y el resto del país podrán realizar operaciones a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital y banca telefónica, los cuales operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales y supermercados sí abrirán al público en sus horarios habituales, a pesar de tratarse de un día festivo, lo que permitirá realizar trámites básicos de manera presencial.

La ABM recordó que, a nivel nacional, el sistema bancario cuenta con más de 65 mil cajeros automáticos y 60 mil corresponsales bancarios, infraestructura que también da cobertura a municipios de Durango, facilitando el acceso a servicios financieros incluso en días inhábiles

Finalmente, se precisó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si la fecha límite de pago de algún compromiso financiero coincide con un día inhábil, el usuario podrá realizarlo el siguiente día hábil sin penalización.

Las autoridades financieras recomendaron a los clientes anticipar trámites presenciales y hacer uso de los canales digitales, para evitar contratiempos.