CONALEP Durango fortalece oferta educativa técnica con enfoque en ciencia de datos e IA

Durango, Dgo.,

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Durango continúa su expansión educativa con una oferta centrada en la formación técnica de alto impacto y especializaciones orientadas a las nuevas tecnologías, en respuesta a las necesidades del sector productivo y social en la entidad.

Según datos oficiales del organismo estatal, CONALEP Durango opera en tres planteles ubicados en la capital, en Gómez Palacio y en Tayoltita, los cuales imparten nueve carreras agrupadas en cinco áreas de formación ocupacional de nivel medio superior. La diversificación de la oferta educativa incluye especialidades como autotrónica, electromecánica industrial, productividad industrial y contabilidad, entre otras.

Autoridades educativas y representantes de los planteles señalaron que, de cara al año 2026, se ha definido una estrategia para fortalecer la formación técnica con impulso a programas emergentes, como la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, recientemente incorporada al catálogo académico del Plantel Durango 130. Este nuevo enfoque busca no solo incrementar la matrícula estudiantil, sino también elevar la empleabilidad de los egresados mediante habilidades alineadas con las demandas del mercado laboral actual.

“La introducción de programas vinculados a tecnologías avanzadas, junto con la consolidación de la formación técnica tradicional, representa un paso significativo para posicionar a CONALEP como una opción educativa atractiva para la juventud duranguense”, afirmó Nayeli Victorino García, presidenta del Comité de Vinculación del Plantel Durango 130.

Además de ampliar su oferta académica, el plantel ha venido impulsando programas complementarios, como actividades en inglés y certificaciones de competencias laborales, que pretenden reforzar la preparación integral de los estudiantes y favorecer su inserción en sectores productivos clave de la región.

Las autoridades educativas señalaron que esta ampliación de programas y proyectos responde a la necesidad de adaptar la educación media superior técnica a las exigencias del desarrollo tecnológico y productivo de Durango, al tiempo que se atiende la demanda de profesionistas técnicos con capacidades para competir en sectores como la industria, servicios y nuevas tecnologías.

Con estos avances, CONALEP Durango busca consolidarse como un actor estratégico en la educación técnica estatal, alineando su oferta con los retos del siglo XXI y contribuyendo al crecimiento económico y social de la entidad.