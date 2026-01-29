Durango entra al estiaje con presas a media capacidad

Durango, Dgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el almacenamiento total de las principales presas del estado de Durango se ubica en 1,970.2 millones de metros cúbicos, lo que representa 50.3 % de su capacidad global, estimada en 3,911.5 millones de metros cúbicos, de acuerdo con el Aviso No. 029 emitido por la Subdirección Técnica este jueves .

El reporte detalla que no se registran derrames en ninguno de los embalses y que la extracción total se mantiene en 3.83 metros cúbicos por segundo, principalmente para uso agrícola y abastecimiento humano.

Entre las presas con mayor porcentaje de llenado destacan:

Francisco Villa, con 99.8 %

Peña del Águila, con 99.0 %

Santiago Bayacora, con 97.1 %

Caboraca, con 96.7 %

Guadalupe Victoria, con 92.0 %

En contraste, la presa Villa Hidalgo presenta el nivel más bajo de almacenamiento, con 32.6 % de su capacidad, mientras que San Gabriel se encuentra en 40.7 %, embalses que continúan bajo monitoreo ante el actual periodo de estiaje .

La Conagua señaló que no se registraron precipitaciones en las cuencas que alimentan las presas durante el último corte, lo que ha mantenido sin variaciones significativas los volúmenes almacenados en el estado .

Finalmente, la autoridad hidráulica indicó que, si bien los niveles actuales permiten garantizar el suministro en el corto plazo, será clave la presencia de lluvias en los próximos meses para asegurar el abasto durante la temporada crítica de calor y el próximo ciclo agrícola.