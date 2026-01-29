Falleció golpeado por un tronco; lo golpeó en la cabeza

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un hombre que trabajaba para una empresa forestal en la sierra del municipio de Pueblo Nuevo, murió en un accidente laboral, ocurrido cuando se desempeñaba como motosierrista.

El fallecido es el señor Saturnino Amaya Ramírez, quien tenía 45 años de edad, y cuyo deceso ocurrió en territorio del ejido Chavarría Nuevo, perteneciente a la mencionada demarcación.

La tragedia ocurrió en un paraje conocido como Las Minitas, lugar en el que la víctima formaba parte de un campamento de aprovechamiento forestal.

Según sus compañeros, Saturno era motosierrista desde hace unos 7 meses y, mientras cortaba un trozo de pino, le cayó encima otro que estaba a un costado y lo golpeó de lleno en el rostro.

El trabajador quedó inconsciente, por lo que procedieron a brindarle primeros auxilios, al timpo que solicitaban asistencia médica; por desgracia, ni ellos ni quienes fueron, pudieron hacer algo para salvarlo.

De los restos del trabajador quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley; además, se notificó a la autoridad laboral para los trámites requeridos.