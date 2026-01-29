Falleció tras llegar de urgencia a la Cruz Roja Mexicana

Durango, Dgo.

Un hombre de 67 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, tras sufrir lo que aparentemente fue un ataque al corazón. A pesar de la rápida movilización de sus familiares y los esfuerzos del personal de urgencias, el paciente no logró sobrevivir.

El ahora occiso fue identificado como José Luis Rocha González. Según los testimonios recabados en el lugar, los problemas de salud para el señor Rocha comenzaron desde el pasado martes, cuando empezó a manifestar una opresión intensa en el pecho.

En un intento por mitigar la molestia, el adulto mayor ingirió algunas aspirinas; sin embargo, el alivio fue solo temporal. Durante la tarde del miércoles, su cuadro clínico se agravó considerablemente, lo que obligó a sus allegados a trasladarlo de emergencia para recibir atención especializada.

Al arribar al hospital de la benemérita institución, la situación se tornó crítica. Apenas unos instantes después de su ingreso, José Luis perdió el conocimiento y entró en paro. El equipo médico de guardia activó de inmediato los protocolos de reanimación cardiopulmonar (RCP), agotando todas las maniobras posibles para estabilizarlo. Lamentablemente, tras varios minutos de intentos, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Ante el fallecimiento en el área de urgencias, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED). Al sitio acudieron peritos de la Dirección de Servicios Periciales y el Agente del Ministerio Público para dar fe del suceso.

Por orden de la autoridad ministerial, el cuerpo fue retirado de la clínica y conducido al anfiteatro del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Allí se le practicará la necropsia de ley, procedimiento necesario para confirmar de manera técnica si la causa de muerte fue, efectivamente, un infarto agudo al miocardio o algún otro padecimiento.