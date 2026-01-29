Liderazgo duranguense: La fórmula del éxito detrás del bicampeonato nacional del CECyTED

Estudiantes obtienen 23 medallas en diversas disciplinas deportivas a nivel nacional.

5 primeros lugares y un 3er lugar en concurso académico nacional

Participan jóvenes de más de 14 municipios del estado.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTE Durango) reafirma su liderazgo académico y deportivo a nivel nacional, gracias al destacado desempeño de sus estudiantes en el Encuentro Deportivo Nacional CECyTE 2025, con sede en Metepec, Estado de México, donde la delegación duranguense obtuvo la mayor cantidad de medallas del país, consolidándose como bicampeón nacional.

Con un total de 23 preseas, distribuidas en 11 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, las y los estudiantes medallistas demostraron no solo excelencia deportiva, sino también un profundo liderazgo estudiantil y sentido de identidad duranguense, valores que distinguen al CECyTE Durango a nivel nacional.

Cabe destacar que este logro es resultado del talento, disciplina y compromiso de estudiantes provenientes de diversos planteles ubicados en distintos municipios del estado, entre ellos Canatlán, Durango capital, Guanaceví, Gómez Palacio, Hidalgo, Las Nieves, Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nuevo Ideal, Ocampo, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro y Súchil reflejando el alcance estatal y la fortaleza institucional del CECyTE Durango.

De manera paralela, el colegio obtuvo resultados sobresalientes en el Concurso Nacional Académico, al conquistar cinco primeros lugares y un tercer lugar a nivel nacional, de un total de 17 estudiantes representantes del estado, 16 lograron avanzar a la etapa final, consolidando así seis posiciones de excelencia académica.

Estos triunfos se obtuvieron en áreas clave del conocimiento como ciencias naturales, ciencias experimentales y tecnología de los niveles I y II, inglés niveles I y II, lengua y comunicación y pensamiento matemático, lo que evidencia la solidez del modelo educativo y el alto nivel de preparación del estudiantado.

Las y los estudiantes participantes pertenecen a los planteles CECyTE 05 Guanaceví, CECyTE 09 Lerdo, CECyTE 12 Velardeña, CECyTE 14 Emiliano Zapata y el EMSaD 43 Guatimapé, representando con orgullo a Durango y posicionando al subsistema como un referente nacional tanto en el ámbito académico como deportivo.

Este resultado es reflejo de una fórmula de éxito institucional impulsada por el Director General, Cuauhtémoc Armas Enríquez, basada en estrategias integrales de preparación y acompañamiento. Entre las dinámicas implementadas destaca la concentración previa de los alumnos, donde se unieron fuerzas y talentos de distintos planteles para fortalecer habilidades específicas, fomentar el trabajo colaborativo y elevar el nivel competitivo en cada disciplina deportiva y académica.

Asimismo, se brindaron de manera oportuna las herramientas técnicas, físicas y formativas necesarias para garantizar que las y los estudiantes acudieran a los encuentros en óptimas condiciones, respaldados por un equipo de personal capacitado, encargado de medir el rendimiento, evaluar la preparación constante, el conocimiento y dar seguimiento puntual al desarrollo de cada participante.

El éxito alcanzado también es resultado del respaldo permanente del Gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, cuyo interés y apoyo a la educación integral, incluye al deporte como eje esencial para fortalecer espacios de desarrollo que permitan a las y los jóvenes duranguenses destacar a nivel nacional y poner en alto el nombre de Durango, con estos resultados, el CECyTE Durango ratifica su compromiso con la excelencia, el liderazgo juvenil y la formación de estudiantes íntegros, capaces de competir, triunfar y representar con orgullo a su institución y a su estado.