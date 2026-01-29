Motociclista, hospitalizado tras aparatoso accidente en la salida a Parral

Durango, Dgo.

Un joven motociclista fue hospitalizado a raíz de un fuerte accidente ocurrido este jueves en la salida a Parral; la víctima iba a bordo de una motocicleta que se impactó contra un automovilista que le invadió el carril de circulación.

El lesionado es David Gonzalo Saucedo Campa, ed unos 25 años de edad, quien al momento del siniestro conducía una motocicleta Pulsar que resultó con daños severos.

El otro involucrado es Edmundo S., conductor de un Suzuki Swift que recibió el golpe de la otra unidad motriz en su parte frontal derecha.

El percance ocurrió sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, justo frente a la entrada al fraccionamiento Cielo Vista, justo cuando el automovilista pretendía ingresar a dicho asentamiento.

Sin embargo, la falta de precaución de su parte, derivó en la invasión de carril que no pudo evitar el joven motociclista y se dio el impacto.

Mientras que el conductor del coche quedó detenido, David Gonzalo fue trasladado por la Cruz Roja mexicana al Hospital General 450.