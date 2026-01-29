Murió por quemaduras sufridas en extrañas circunstancias

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre originario del municipio de Gómez Palacio fue encontrado muerto en su domicilio con quemaduras en la mayor parte del cuerpo; se desconoce, de momento, cómo ocurrió el incidente que le quitó la vida.

El fallecido es Sergio Ulises Díaz Alvarado, quien tenía 42 años de edad y vivía en el fraccionamiento Las Granjas II de la ciudad lagunera.

Fue el miércoles por la tarde cuando la madre de la víctima, con quien no hablaba desde el pasado fin de semana, pasó por la casa de su hijo y notó que la planta alta tenía un par de cristales rotos.

Ante ello, llamó a la puerta y no encontró respuesta, por lo que le marcó a su otro hijo y este fue a revisar; al entrar, se encontró con la trágica muerte de su hermano.

Y es que dentro de la segunda planta estaba el cuerpo de su hermano, sin vida y con quemaduras en gran parte del cuerpo, en un espacio en el que había un par de bidones vacíos de los usualmente utilizados para almacenar combustible.

Se desconoce, sin embargo, cómo es que se originó el incendio que le quitó la vida, por lo que el caso fue derivado a la Vicefiscalía General de La Laguna para el proceso de investigación.