Obituario 29 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Memorial se está velando el cuerpo del Sr. Oscar Alvarado, de 35 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Lilia Gaucín Cisneros, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. María Margarita Narro y De Villa, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Martín Alejandro Vargas Giacoman, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Pbro. José Luis Badillo Rodríguez, de 60 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. De Jesús Escárcega Venzor, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la C.P. María Teresa Solís Ochoa, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Lic. Adolfo Barrera Núñez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo de la Sra. Lidia Romero Rivera, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Sergio Raúl Rentería Esquivel, de 37 años, sus honras y sepelio están pendientes