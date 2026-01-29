Sufrió una crisis de ansiedad cuando conducía sobre Domingo Arrieta

Durango, Dgo.

Una mujer requirió atención médica al ser víctima de una fuerte crisis de ansiedad cuando conducía su automóvil sobre el bulevar Domingo Arrieta; su coche, incluso, quedó a mitad de bulevar.

La afectada es una mujer identificada con las iniciales D. A. R., quien tiene 36 años de edad y conducía un automóvil Nissan Sentra cuando ocurrió el incidente.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde, justo frente a Chedraui, cuando circulaba de sur a norte por la mencionada vialidad.

Justo ahí se detuvo a causa de la crisis, lo que generó confusión entre otros automovilistas que la vieron varada y que se vieron repentinamente en medio de un embotellamiento; por fortuna, ciudadanos que notaron lo que ocurría y llamaron al número de emergencias.

Poco después llegó una ambulancia y sus técnicos en urgencias médicas completaron la atención que habían iniciado los testigos y la situación no pasó a mayores, más allá de las complicaciones viales ocurridas.