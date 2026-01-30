Alianzas fortalecen a la Cuarta Transformación rumbo a 2027: Iván Gurrola

Durango, Dgo.

El regidor de Morena, Iván Gurrola Vega, aseguró que la alianza nacional encabezada por Luisa María Alcalde, en coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), representa una fórmula positiva para el país y para la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación.

El edil señaló que este tipo de alianzas han demostrado ser eficaces tanto en procesos electorales como en el ejercicio de gobierno, al permitir la suma de fuerzas afines con una visión común de transformación social y política.

En ese contexto, Gurrola Vega destacó que la ciudadanía es el principal respaldo de la Cuarta Transformación, al considerar que existe un apoyo social amplio para que este movimiento continúe presente en todo el territorio nacional.

Al ser cuestionado sobre el panorama político rumbo a los comicios de 2027, el regidor afirmó que la coalición entre Morena, PVEM y PT permitirá seguir consolidando el proyecto de transformación en Durango, al tiempo que fortalece la gobernabilidad y la cercanía con la población.

Finalmente, reiteró que la unidad entre fuerzas políticas afines es clave para mantener el respaldo ciudadano y avanzar en los objetivos del movimiento, subrayando que el trabajo conjunto será determinante para enfrentar los próximos retos electorales y de gobierno.