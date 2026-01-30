Asesinó y desmembro a una mujer; feminicidio agravado

Durango, Dgo.

Un sujeto que asesinó a una mujer y desmembró sus restos en el año 2012, por fin fue sentenciado y pasará 30 años preso, por lo que se clasificó penalmente como un feminicidio agravado.

El feminicida es Salvador Leonel Gallardo, a quien se le comprobó el feminicidio de Adela Batres Cázares, ocurrido en junio del año 2012 en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI.

De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, fue el 11 de junio de aquel año cuando la mujer viajó de Torreón a la ciudad de Durango para encontrarse con el varón, con el que sostenía una relación sentimental.

Una vez que la recogió en la Central de Autobuses, se dirigieron al domicilio ya mencionado y ahí le quitó la vida en medio de una discusión.

Acto seguido, el tipo desmembró a la víctima y colocó su cuerpo en bolsas de basura que tiró en el camino que une al fraccionamiento Los Arbolitos con el poblado Contreras, donde fueron localizados el 20 del mismo mes.

La investigación permitió identificarlo como el presunto responsable del feminicidio y se emitió una orden de aprehensión, pero el tipo estuvo huyendo a lo largo de 13 años, hasta que finalmente fue localizado y detenido.

Una vez que fue llevado a juicio, se le estableció una sentencia condenatoria de 29 años, 11 meses y 29 días de prisión, así como una multa de 128 mil 144 pesos y monto de reparación del daño de 354 mil 706 más. La pena ya la purga en el Cereso No.1