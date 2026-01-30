Caída masiva de apps bancarias genera miles de reportes en México

Ciudad de México.– Durante la tarde de este viernes 30 de enero de 2026, usuarios en distintas regiones del país reportaron una caída masiva en aplicaciones bancarias, principalmente por fallas para iniciar sesión, acceder a cuentas y realizar operaciones electrónicas.

De acuerdo con los registros ciudadanos, las afectaciones comenzaron a intensificarse después de las 09:00 horas y se incrementaron de forma notable hacia el mediodía, cuando los reportes alcanzaron su punto más alto. La situación provocó inconformidad entre los usuarios, quienes señalaron imposibilidad para consultar saldos, realizar transferencias y efectuar pagos desde sus dispositivos móviles.

La mayoría de los reportes se concentraron en la plataforma de monitoreo de servicios digitales Downdetector, donde se registró un pico inusual de incidencias relacionadas con servicios financieros, reflejando la magnitud del problema a nivel nacional.

Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las instituciones bancarias involucradas sobre el origen de la falla ni el tiempo estimado para la normalización total de los servicios. Usuarios continúan a la espera de información oficial, mientras persisten reportes intermitentes de afectaciones en algunas aplicaciones.

La caída ocurre en un contexto de alta dependencia de los servicios digitales para operaciones cotidiana