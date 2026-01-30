El ISSSTE vacunará contra sarampión e influenza sin importar si eres derechohabiente

Durango, Dgo
En un esfuerzo por contener el reciente repunte de enfermedades virales en la entidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) intensificó su campaña de vacunación contra el COVID-19, la influenza y el sarampión. Esta medida cobra especial relevancia en Durango, donde en lo que va de enero de 2026 ya se han confirmado tres nuevos casos de sarampión en la ciudad capital (dos adultos y un adolescente).
La vigilancia epidemiológica se mantiene en nivel máximo. Cabe recordar que, durante 2025, Durango registró un total de 40 casos confirmados de sarampión, concentrados principalmente en el municipio de Mapimí, lo que obligó a las autoridades a establecer cercos sanitarios tras la importación del virus desde estados vecinos.
A pesar de que el estado cerró el año pasado con cifras significativas —superando las 584 mil vacunas aplicadas en el primer trimestre y alcanzando una cobertura del 94% en influenza y 92% en COVID-19—, la aparición de nuevos contagios este mes ha encendido las alarmas del sector salud.
Bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama, el ISSSTE ha lanzado un exhorto urgente para que la población acuda a las unidades médicas. La instrucción es clara: los biológicos se aplican de forma totalmente gratuita y sin importar la derechohabiencia. Esto significa que cualquier ciudadano, esté o no afiliado al Instituto, puede recibir sus dosis.
Los grupos prioritarios para esta jornada en Durango incluyen:
-
Niñas y niños de 6 a 59 meses.
-
Jóvenes y personal docente.
-
Personal de salud y personas sin antecedentes de vacunación previa.
-
Contactos de casos probables para cortar la cadena de transmisión.
Las autoridades sanitarias locales, en concordancia con los lineamientos nacionales, recordaron que el sarampión es altamente contagioso, con una tasa de transmisión superior al 90% en personas no inmunizadas. La aplicación de la vacuna SRP (Triple Viral) y SR (Doble Viral) es la única herramienta efectiva para evitar que los tres casos detectados este mes se conviertan en un brote mayor.
En la entidad, las dosis están disponibles en las clínicas y unidades de medicina familiar del ISSSTE, como la Clínica-Hospital “Santiago Ramón y Cajal” en la capital, así como en los módulos itinerantes que se han desplegado en puntos estratégicos.
El Instituto refrenda su compromiso con el “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, priorizando la salud colectiva sobre los trámites administrativos. Se invita a los padres de familia a revisar las cartillas de sus hijos y acudir de inmediato si falta algún refuerzo, pues la prevención es la clave para mantener a Durango libre de epidemias mayores.