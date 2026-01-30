Entre lágrimas y exigencia de justicia despiden a Óscar Alvarado en su funeral

Durango, Dgo.

En medio de un ambiente de profunda conmoción, familiares y amigos cercanos dieron el último adiós a Óscar Alvarado, durante su funeral, que se convirtió en un punto de encuentro para quienes acompañaron a su familia en uno de los momentos más dolorosos.

Entre lágrimas, los asistentes recordaron al cantante por su sencillez, su pasión por la música regional mexicana y el entusiasmo con el que perseguía sus sueños artísticos.

Sin embargo, junto al dolor también persiste la incertidumbre. La pregunta sobre las circunstancias de su muerte sigue en el aire, mientras familiares y la comunidad esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y se haga justicia.

El funeral de Óscar Alvarado no solo fue una despedida, sino también un recordatorio del impacto que dejó en quienes lo conocieron y de la exigencia colectiva para que su caso no quede en el olvido.