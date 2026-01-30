Estrategia Nacional da resultados: homicidios caen 42 % en Baja California

Tijuana, Baja California, 30 de enero de 2026.

La Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, informó que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos en Baja California registraron una disminución del 42 por ciento, al pasar de un promedio de 7.13 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 4.13 en diciembre de 2025.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en el Cuartel General de la 2ª Zona Militar, la mandataria federal destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Estado, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la colaboración estrecha con el Gobierno de México a partir de 2025.

“Es muy importante el resultado de la disminución de delitos en Baja California. En septiembre de 2024 se registró un mes muy alto con 7.13 homicidios diarios y hoy estamos en 4.13; es una reducción del 42 por ciento, aunque debemos seguir bajando estas cifras”, subrayó la Presidenta.

Tendencia nacional a la baja

Sheinbaum Pardo recordó que, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos mostraron una tendencia creciente, al pasar de 28.6 a 70.9 homicidios diarios entre 2006 y 2012, y posteriormente a 100.5 durante el siguiente sexenio. En contraste, explicó que con la llegada de la Cuarta Transformación se logró estabilizar y posteriormente reducir este delito.

“Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comienza a revertir esta tendencia, y en un año logramos bajar de 91.7 homicidios diarios a 64. Estos resultados son consecuencia directa de la Estrategia de Seguridad”, afirmó.

Resultados operativos

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en 2025 los homicidios dolosos anuales en Baja California se redujeron 28 por ciento respecto a 2024, convirtiéndose en el año con menor incidencia desde 2018. Asimismo, los delitos de alto impacto disminuyeron 38 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 se logró la detención de 5 mil 509 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de mil 253 armas de fuego y más de 30 toneladas de droga, incluyendo fentanilo. Además, se desmantelaron tres laboratorios clandestinos.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este delito presentó una reducción del 50 por ciento, con la detención de 70 personas, la apertura de 29 carpetas de investigación y la desarticulación de 20 bandas criminales.

Atención a las causas

La subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, destacó que en Baja California se realizaron 320 sesiones de Mesas de Paz, 138 Jornadas por la Paz y se recuperaron 54 espacios públicos, además de múltiples acciones comunitarias enfocadas en la prevención del delito y la cohesión social.

Finalmente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda subrayó que la disminución de los homicidios es resultado de la atención a las causas y la coordinación interinstitucional, estrategia que continuará fortaleciéndose para mantener la tendencia a la baja en la entidad.