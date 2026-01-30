Falleció Catherine O’Hara, actriz emblemática de la comedia internacional

Durante las últimas horas se difundió la versión del fallecimiento de la actriz Catherine O’Hara, figura clave del cine y la televisión, reconocida por una carrera que marcó a varias generaciones.

La intérprete, de 71 años, es recordada especialmente por su papel como la madre de Kevin McCallister en la película Home Alone, así como por su participación en el clásico Beetlejuice y por dar vida a la inolvidable Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, actuación que le valió el reconocimiento de la crítica y diversos premios, incluido un Emmy.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento, ni se ha emitido un comunicado directo por parte de familiares o representantes, por lo que la información se mantiene en desarrollo.

Catherine O’Hara construyó una trayectoria sólida basada en la comedia, el cine familiar y la televisión, consolidándose como una de las actrices más queridas del entretenimiento internacional. Su estilo único, versatilidad actoral y capacidad para conectar con el público la convirtieron en un referente indiscutible de su generación.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial que permita confirmar y ampliar los datos sobre este hecho.