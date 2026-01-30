Frente frío 32 provocará descenso de temperatura y vientos fuertes en Durango

Durango, Dgo.

El ingreso del frente frío número 32 a la República Mexicana ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en el estado de Durango, así como rachas de viento moderadamente fuertes, informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Dirección Local Durango, a través de su más reciente pronóstico meteorológico.

De acuerdo con el reporte, la masa de aire ártico que impulsa este sistema frontal mantendrá ambiente frío durante las mañanas y noches, principalmente en zonas altas de la Mesa del Norte, condición que se extenderá durante el fin de semana.

Condiciones recientes en la capital

En las últimas 24 horas, la ciudad de Durango registró una temperatura mínima de 7.5 °C, mientras que la máxima alcanzó los 27.5 °C, evidenciando contrastes térmicos importantes propios de la temporada invernal.

Pronóstico para las próximas horas

Para este viernes 30 de enero, CONAGUA prevé nula probabilidad de lluvia en toda la entidad, con temperaturas mínimas frías de entre 7 y 8 °C al amanecer, y un ambiente templado al mediodía, con máximas de 24 a 25 °C. Además, se esperan rachas de viento de 30 a 40 kilómetros por hora, principalmente en la capital y zonas abiertas del estado.

Durante la madrugada del sábado 31, el termómetro podría descender hasta 3 o 4 °C, mientras que la temperatura máxima oscilará entre 20 y 21 °C, con rachas de viento de 20 a 30 km/h.

Pronóstico extendido

Para el domingo 1 de febrero, se prevén temperaturas mínimas de 3 a 4 °C y máximas de 23 a 24 °C, con la posibilidad de lluvias ligeras y aisladas de 0.1 a 5 milímetros en municipios del noroeste del estado. En tanto, para el lunes 2 de febrero, volverá a registrarse nula probabilidad de precipitación, con temperaturas mínimas de 6 a 7 °C y máximas de 25 a 26 °C.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, extremar precauciones por rachas de viento, y mantenerse informados a través de los reportes oficiales, especialmente en comunidades rurales y zonas serranas donde las temperaturas pueden descender aún más.

