Le pisó de más en un camino de terracería y acabó volcado

Súchil, Dgo.

El exceso de velocidad fue la causa de una volcadura ocurrida en un camino de terracería del municipio de Súchil; el percance, por fortuna, solo dejó golpes a los ocupantes del vehículo, un adulo y una niña de 11 años de edad.

Los afectados son el conductor de la Toyota RAV-5, Nicandro A., de 41 años de edad, y su hija de 11 años, quien fue llevada al Hospital Integral para su valoración.

El hecho de tránsito ocurrió cuando las víctimas, originarias de La Constancia, Nombre de Dios, estaban en el camino de terracería que lleva de Súchil a San Miguel de la Michilía.

Sin embargo, lo hacían demasiado rápido y, en determinado momento, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que este volcara y acabara con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Por fortuna, los mecanismos de seguridad de la unidad motriz, pese a ser un modelo atrasado, fueron funcionales y protegieron a los dos ocupantes. El apoyo vial quedó a cargo de la Dirección de Seguridad Pública de Súchil.