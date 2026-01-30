Obituario 30 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)
Se despide para su cremación el cuerpo de Oscar Alvarado, de 35 años
En sala Resurrección se está velando el cuerpo de Andrés Hernández Rivera, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. De Jesús Escárcega Venzor, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Soto Luna, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Lic. Adolfo Barrera Núñez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes
Se despide para su cremación el cuerpo de la Sra. María De Los Ángeles Escalante Juárez, de 63 años
FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)
En sala 1 se está velando el cuerpo de la Sra. Manuela González Olivas, de 51 años, sus honras y sepelio están pendientes
FUNERALES GARRIDO
En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Guevara Guardado, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes