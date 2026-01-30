Obituario 30 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

Se despide para su cremación el cuerpo de Oscar Alvarado, de 35 años

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de Andrés Hernández Rivera, de 36 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. De Jesús Escárcega Venzor, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Soto Luna, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Lic. Adolfo Barrera Núñez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

Se despide para su cremación el cuerpo de la Sra. María De Los Ángeles Escalante Juárez, de 63 años

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)

En sala 1 se está velando el cuerpo de la Sra. Manuela González Olivas, de 51 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Guevara Guardado, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes