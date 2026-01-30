Tamales serán más caros este Día de la Candelaria

Hasta 19% por aumento en carne de cerdo, pollo, chile, masa y manteca

Para la celebración del Día de la Candelaria, el próximo lunes 2 de febrero, se estima que los ciudadanos tendrán que hacer un gasto hasta 19% mayor en comparación con el del año pasado para la adquisición o elaboración de tamales, debido al incremento en los insumos para prepararlos.

De acuerdo a reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el aumento en los precios del mole y las salsas, así como de las carnes de pollo y de cerdo, usados en la preparación de este platillo, provocan la mayor parte de las alzas.

Un lote de 30 tamales de mole en hoja de maíz costará 315 pesos en este año, lo que significará un aumento de 17.5% si se considera que en 2025 costó 268 pesos (47 menos).

Si se quiere hacer tamales oaxaqueños verdes, es decir, con hoja de plátano, el gasto será de 338.5 pesos, 53.5 pesos más que el año pasado (285), lo que representa un aumento de 18.8%.

Lo anterior significa que los tamales de hoja de maíz son 1.57 pesos más caros que el año pasado y para los de hoja de plátano el aumento es mayor en 1.8 pesos.

GCMA aseguró que lo que más subió de precio fueron las salsas y los vegetales con más de 21% de aumento, así como el pollo que aumentó 15.5%, la masa con manteca 14% y la hoja de maíz se disparó 33.3%.

También la carne de cerdo aumentó 20%, salsas y vegetales casi 28% (tomatillo, chile serrano, cebolla y ajo).

El gasto de las familias en el Día de la Candelaria podría equivaler a un promedio de 1,253 pesos, lo que de acuerdo con la ANPEC será 14% más que en el 2025.

Esta cifra considera la compra de 20 piezas de tamales grandes, tres litros de champurrado y dos refrescos familiares; aunque podrían también comprarse tamales chicos, pero se necesitará comprar cuatro docenas, explicó la ANPEC.