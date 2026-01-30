Temporada de calor 2026 arrancará a finales de marzo y se prolongará hasta octubre

México se prepara para la llegada formal de la temporada de calor 2026, un periodo que año con año trae consigo temperaturas elevadas, olas de calor más frecuentes y un aumento considerable en los riesgos a la salud, principalmente para niñas, niños y personas adultas mayores.

De acuerdo con reportes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y autoridades estatales, este ciclo climático dará inicio durante la tercera semana de marzo y se mantendrá activo hasta la primera semana de octubre, lapso en el que se espera un incremento sostenido e intenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Si bien el calor puede comenzar a sentirse desde semanas previas, es entre marzo y octubre cuando se registran los picos más altos, así como los mayores impactos en materia de salud y medio ambiente. Durante este periodo también suelen intensificarse fenómenos como la sequía y los efectos asociados a la temporada de huracanes.

Las autoridades sanitarias han advertido que, durante la temporada de calor, se presenta un aumento en casos de deshidratación, enfermedades diarreicas agudas, insolación, calambres por calor, quemaduras solares y golpes de calor, padecimientos que pueden agravarse si no se atienden de manera oportuna.

Especialistas subrayan que la población infantil es uno de los sectores más vulnerables, debido a que los niños tienen una menor capacidad para regular su temperatura corporal, lo que los expone con mayor facilidad a los efectos extremos del calor.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa ligera y de colores claros, incrementar el consumo de líquidos, no realizar actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como utilizar sombreros, gorras o sombrillas y permanecer en espacios frescos y bien ventilados.