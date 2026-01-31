Hoy, hace 28 años, nació nuestro impreso…

El día que apareció Contacto Hoy, hoy hace 28años, sobraron pronósticos fatales sobre nuestra pobre propuesta periodística, y…aunque esos pronósticos se han multiplicado, aquí seguimosy aquí seguiremos.

Hay quienes –incluso- nos niegan derecho a la existencia asegurando que “Contacto Hoy no es un medio de comunicación”.

Somos, desde que fuimos semanario, el primer medio de comunicación de Durango en internet en 1996 y, desde entonces, mantenemos el superliderato en penetración en las distintas redes sociales.

Suena a presunción, pero debe decirse, que en 2025 tuvimos un billón 700 mil millones de vistas nada más en una red social. Son números comprobables, que cualquiera puede consultar.

En Durango nos siguen prácticamente cada uno de sus habitantes de la capital, estamos por alcanzar los 715 mil seguidores (la población actual es de 680 mil).

Somos el medio de comunicación más confiable sobre lo que pasa en Durango, el reflejo más creíble ante el mundo de lo que sucede en nuestro estado, lo dicen esos números.

Algo bueno hemos de estar haciendo como para lograr esos alcances que nos marcan como la señal más creíble de la entidad, incluyendo varios medios laguneros.

Y, para no tirar más incienso, porque alguien habrá de molestarse, pasan los años y “Los Primeros, Siempre serán los Primeros”.