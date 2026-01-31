Siete Días de Grilla

La parroquia está de plácemes por el cumpleaños 28 del periódico Contacto Hoy, secuela de la revista semanal Contacto, y pues hay que prepararnos para la celebración.

Y más meritorio llegar a un año más encima de tanto pronóstico adverso. Unos nos daban tres meses de vida, otros un año, y en los pronósticos recientes no pasaríamos de junio del año pasado.

Quién lo fuera a creer, que después de tanta mala vibra aquí seguimos, y aquí seguiremos todavía por un buen tiempo. El mérito es doble, porque no es fácil cargar con tanta mala intención.

Hoy es lo que importa, ni siquiera el pasado, porque ése ya se fue, y el futuro, quién sabe qué nos depara, a nosotros y a todos los seres humanos bien o mal nacidos. El destino de cada uno nadie conoce, excepto Dios, pero de eso no nos preocupamos, porque va a pasar con o sin nuestro consentimiento.

…

Triste y lamentable que en Gómez Palacio y toda La Laguna medio mundo habla de “Mentzabé” cuando quiere referirse a la alcaldesa morenista.

Uno a uno se han ido desmoronando los ofrecimientos de campaña, particularmente el referente a la seguridad, pues las gavillas de asaltantes con uniforme y charola andan por todo Gómez Palacio.

Un día cualquiera contamos 5 patrullas viales en el bulevar de entrada a Gómez. Hasta se amontonaban para detener a los automovilistas.

Llama la atención de que ése fue un proyecto de Betzabé, no seamos tan irreverentes, quien en campaña prometió acabar con esas bandas de uniformados.

El primer día de trabajo arrancó reuniéndose con el cuerpo policíaco para pedirles encarecidamente se olvidaran de andar asaltando al automovilista, pero…en este momento está multiplicado el peligro de asalto precisamente en Gómez Palacio a cualquier hora del día o de la noche, y no hay poder humano de salvarse del atraco.

Aparte, la jefa de la comuna sigue entregando contratos jugosos a los grupos dominantes provenientes de la región limonera, de manera que, advertidos están los gomezpalatinos de la que les viene.

…

Más de uno anda de capa caída por la lapidaria afirmación de Víctor Montenegro, de que “en Durango se venden más periodistas que periódicos..”.

No fuimos nosotros los que publicamos esa dolorosa verdad, aunque haya quienes nos la quieran achacar. El problema es que, lo dicho por Víctor es absolutamente cierto.

No tiene puntos o comas de desperdicio esa contundente afirmación, que no se refiere a nosotros. Ignoramos a quién se refiera, pero muchos se están poniendo el saco.

Y no es malo que se pongan ese quemante saco, pero no somos nosotros los que lo trajimos a la escena, repetimos, no tienen por qué achacárnosla a nosotros.

…

Mentira vil eso de que nos creemos los mejores analistas políticos. Nunca lo hemos creído, somos los únicos y lo hemos sido desde hace más de cincuenta años.

Sin embargo, no podemos hablar de periodismo entre vendidos y aviadores, nunca nos entenderán, y menos de qué se trata eso, con qué se come.

Algo inherente a los periodistas es la obligación de cuestionar los yerros del gobierno siempre y reconocerle cuando ha hecho algo acertado.

Los cuestionamientos al gobierno deben ser la regla más importante del peiodismo, no solamente en las malas.

Pero…insistimos, no vamos a dar clases de periodismo, nada más por una razón: Nunca nos entenderían.

…

El alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez debe entender a su pueblo, a sus electores. Escucharlos en todo momento, porque la voz del pueblo es la voz de Dios.

El cuento viene a colación en virtud de que el aumentadero de impuestos no tiene paralelo o para cuándo terminar. Trae la gente entre pecho y espalda, atorado, el supuesto plan de cambiar los medidores de agua con cargo al mismo, o sea, al usuario.

Si todavía está pensando en la gubernatura, hace días debió reaccionar y ponerse del lado correcto de la historia, del de los ciudadanos que no quieren más impuestos, que por el contrario, buscaría que se reduzcan o desaparecen varios de los existentes.

…

Si usted conoce a alguien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, felicítenlo de nuestra parte, por haber echado abajo el proyecto de registro de celulares con datos biométricos y toda la cosa.

Los ministros, aunque se colaron algunos burros, se han puesto del lado de la ciudadanía que no aceptaba bajo ninguna circunstancia que sus datos personales anduvieran en manos de todos y que cayeran en manos de la delincuencia, que era lo más probable.

Sin duda, era una locura, que por suerte, ya ha quedado fuera de discusión. La rechazaron los ministros y no queda más que darle vuelta a la hoja.

…

Óscar Alvarado, el malogrado cantante duranguense, ya no está entre nosotros, porque de seguir con vida ahora sería el principal interesado en armar la celebración de nuestro 28 aniversario.

Sucedió durante la fiesta de los 700 mil seguidores en redes sociales. Él fue uno de los principales organizadores del festejo realizado en un local de carnitas de Jardines de Durango.

Por eso, estamos seguros de que si aún viviera, él sería uno de los más entusiastas coordinadores, como pasó ya.

La cuestión es que Óscar ya no está aquí y que no hay ninguna celebración preparada para conmemorar un año más de vida de nuestro diario.

…

Anoche, o mejor dicho, esta madrugada se jugó la final femenil del Australian Open en la que se coronó Elena Rybakina, de origen ruso, al vencer a la bielorusa Aryna Sabalenka.

Partidazo, sin duda el que hubo de jugar Elena para alzarse con el triunfo.

Esta noce, también se juega la final varonil entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La juventud contra la experiencia. No hay favorito, porque por algo son lo mejor en el circuito, y lo han sido desde hace varios años.

El incomparble partido iniciará hacia las 2:00 de la mañana del domingo, para que, arrimen las kaguasakis y la botana para toda la noche, porque será una noche muy larga.

El pronóstico es imparcial, porque ambos tienen la calidad y la chispa que puede cambiar el rumbo del marcador en cualquier momento.

No apostemos nada, la realidad es que será un juegazo en el que cualquiera puede ganar. Los dos tienen el plus para alzarse con el título del primer Grand Slam del circuito que así culmina el torneo 2026.