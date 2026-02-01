Vuelca pipa con diésel en la Supercarretera

Durango, Dgo.

Una pipa cargada con combustible volcó este viernes por la tarde en la Supercarretera Durango – Mazatlán, lo que provocó el cierre momentáneo de la vía federal de comunicación como medida preventiva.

El hecho de tránsito ocurrió en el kilómetro 29 de la mencionada vía federal de comunicación, no muy lejos de la primera rampa de frenado. El conductor involucrado, Édwin “N”, resultó con golpes leves; es originario de Delicias, Chihuahua,

La información disponible indica que el siniestro ocurrió minutos después de las 18:00 horas y derivó en una fuerte movilización de corporaciones, ante la posibilidad de un siniestro de mayores dimensiones.

Al arribar, el personal de la Dirección Municipal de Protección Civil se encontró con daños en el remolque de almacenamiento y con un derrame significativo de diésel, por lo que se decidió cerrar la vía de cuota para facilitar los trabajos y deducir riesgos.

Según el informe emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil, la pipa con doble remolque transportaba 68 mil litros del hidrocarburo; había salió temprano de Monclova, Coahuila, y tenía como destino Mazatlán, Sinaloa.

De las acciones posteriores al incidente quedaron a cargo Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional.