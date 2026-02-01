Asesinan a una mujer y abandonan su cuerpo en un tambo en Miravalle

Gómez Palacio, Dgo .

Una mujer murió asesinada en Gómez Palacio y su cuerpo fue abandonado dentro de un tambo, localizado en un lote baldío ubicado en la zona urbana de dicha demarcación.

La víctima no ha sido identificada, aunque se anticipó que se trata de una fémina que murió por heridas de arma blanca.

Fue en un lote baldío del fraccionamiento Cerradas Miravalle donde, el viernes por la tarde, una mujer pepenadora realizó el descubrimiento.

Mientras buscaba objetos de valor, le quitó a un tambo una colchoneta y ladrillos que le habían colocado encima y entonces descubrió los restos sin vida, lo que le hizo entrar en crisis.

Sin embargo, logró sobreponerse y avisó a las autoridades, que llegaron poco después y confirmaron el macabro hallazgo, derivado de un evidente asesinato.

Dadas las circunstancias del caso, se activó el protocolo de feminicidio y ya se investiga como tal a través de la Vicefiscalía de La Laguna.