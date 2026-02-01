Chofer de camión materialista, hospitalizado tras aparatoso accidente

Santiago Papasquiardo, Dgo.

Un transportista fue hospitalizado a raíz de las lesiones sufridas en un aparatoso hecho de tránsito, ocurrido cuando circulaba en su tractocamión llevando un cargamento de material para construcción. Una falla mecánica fue la causa del percance.

La víctima es Juan Carlos Nevárez Campos, quien dijo tener 47 años de edad y vivir en la colonia Gobernadores de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron cuando el ya mencionado circulaba por la carretera Francisco Zarco y, poco antes de llegar al Mirador de Santiago Papasquiaro, se quedó sin frenos.

Aunque utilizó todas las formas posibles de detenerse, terminó perdiendo el control y salió del camino, lo que le ocasionó una fuerte sacudida.

Personal de Rescate Santiago acudió al lugar del hecho de tránsito y, dados los golpes sufridos por el chofer, se le llevó en ambulancia al Hospital General de la demarcación, donde se quedó en observación.