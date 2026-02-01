Jovencita de 15 años volcó en la troca que le prestó su papá

El Oro, Dgo.

Una jovencita de 15 años de edad perdió el control de la camioneta que le prestó su padre y tanto ella, como dos personas más, resultaron lesionadas; por fortuna, a ninguno se le reporta grave.

La automovilista que sufrió el siniestro es Amila A. G., de 15 años de edad y domicilio en el poblado Santa Cruz del municipio de El Oro. Ella resultó con golpes leves en el siniestro.

Con lesiones de mayor consideración, aunque se les reportó estable, resultaron su amigo Jaciel, de 13 años, y un adulto que iba con ellos, Raúl Arde Guillén, de 33.

El siniestro ocurrió en el tramo de terracería que une a las localidades de Reforma y Los Tules, ambas del municipio antes mencionado, camino por el que las víctimas circulaban a bordo de una Ford F-150 2002 de cabina y media.

Ahí la jovencita perdió el control de la unidad motriz y se dio el siniestro, que le que reportado directamente al padre de Amilia, quien a su vez solicitó asistencia médica.

Los tres afectados fueron llevados al Hospital Integral de Santa María, donde la conductora fue dada de alta y sus dos acompañantes, derivados al Hospital General de Gómez Palacio para una valoración más detallada.