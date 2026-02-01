Le robo una pantalla de televisión a su propia hermana

Durango, Dgo.

Un joven de 24 años de edad fue detenido por la Policía Municipal luego de ser señalado por sus propios hermanos de haber robado una pantalla de televisión; el atraco ocurrió cuando su consanguínea, dueña del bien material, salió de su casa por unos minutos.

El detenido es Zeferino H. C., quien tiene 24 años de edad y fue asegurado al exterior de la casa de su hermana, ubicada en la colonia Asentamientos Humanos.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de la calle Miguel Quiñones cuando la víctima, una mujer de 29 años, salió por unos minutos a la tienda; su hermano, que estaba en la zona, notó su ausencia y decidió tomar para sí una televisión de la marca Coby.

Sin embargo, cuando intentaba escapar, su hermana volvía de las compras que había salido a realizar y le marcó el alto; otro hermano de ambos se sumó a la retención del individuo.

Minutos después pasaron policías municipales a los que les hicieron señas y, tras la explicación de lo sucedido, procedieron al arresto de Zeferino, quien fue entregado en la Fiscalía General del Estado.