No lo abandones, búscale un hogar

Abandonar a un perrito no es opción: activistas llaman a la tenencia responsable

Durango, Dgo.–

El abandono de perros en la vía pública continúa siendo una problemática grave que refleja falta de responsabilidad y empatía social, advierten activistas y defensores de los derechos animales.

Especialistas en bienestar animal señalan que dejar a un perrito en la calle no solo lo expone al hambre, las enfermedades y los accidentes viales, sino que también incrementa los riesgos de maltrato y la sobrepoblación canina, afectando a toda la comunidad.

Recordaron que, si una persona ya no puede o no desea continuar con el cuidado de una mascota, existen alternativas responsables como buscar un nuevo hogar, acudir a asociaciones protectoras o solicitar apoyo en campañas de adopción, evitando así un acto considerado inhumano.

Asimismo, subrayaron que los perros no son objetos desechables, sino seres vivos que dependen totalmente de quienes deciden hacerse cargo de ellos. “La tenencia responsable implica compromiso, cuidados y decisiones éticas”, señalaron.

Organizaciones civiles hicieron un llamado a la ciudadanía para reflexionar antes de adquirir una mascota y a no recurrir al abandono como solución, recordando que el respeto por la vida animal es también un reflejo de la calidad humana de una sociedad.