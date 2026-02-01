Oración y tips para el día primero de cada mes

🙏 Oración a la Divina Providencia
Divina Providencia,
concédeme tu clemencia y tu infinita misericordia.
Arrodillado(a) a tus plantas,
a ti acudo en esta necesidad.
No me abandones ni de noche ni de día,
antes bien, protégenos y ampáranos
para que nunca nos falte el pan de cada día,
el trabajo, la salud y la paz en nuestro hogar.
Divina Providencia,
concédenos lo necesario para vivir con dignidad,
aleja la miseria, la escasez y la desesperación.
Tú que todo lo ves y todo lo sabes,
provee según tu voluntad,
y enséñanos a confiar en ti.
Amén. ✨🙏
🕯️ Tip tradicional:
Rezarla el día 1 de cada mes Encender una veladora blanca Agradecer antes de pedir