Oración y tips para el día primero de cada mes

🙏 Oración a la Divina Providencia

Divina Providencia,

concédeme tu clemencia y tu infinita misericordia.

Arrodillado(a) a tus plantas,

a ti acudo en esta necesidad.

No me abandones ni de noche ni de día,

antes bien, protégenos y ampáranos

para que nunca nos falte el pan de cada día,

el trabajo, la salud y la paz en nuestro hogar.

Divina Providencia,

concédenos lo necesario para vivir con dignidad,

aleja la miseria, la escasez y la desesperación.

Tú que todo lo ves y todo lo sabes,

provee según tu voluntad,

y enséñanos a confiar en ti.

Amén. ✨🙏

🕯️ Tip tradicional:

Rezarla el día 1 de cada mes Encender una veladora blanca Agradecer antes de pedir