Quema de pastizal se sale de control y deja dos personas quemadas

Nombre de Dios, Dgo.

Dos hombres resultaron con diversas lesiones por quemaduras la mañana de este sábado, luego de un incidente registrado durante una quema de pastizal realizada a un costado de la carretera, en el municipio de Nombre de Dios.

Los hechos ocurrieron a la altura del tramo carretero conocido como Las 7 Curvas, específicamente en el kilómetro 245+500, donde ejidatarios del ejido San Francisco del Malpaís efectuaban labores de quema controlada de vegetación seca.

Durante la actividad, Juan Francisco, de 71 años de edad, originario de la comunidad 20 de Noviembre, intentó cruzar un cercado ubicado en la zona, quedando atrapado momentáneamente, situación que permitió que las llamas lo alcanzaran, provocándole quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo.

Al observar lo ocurrido, Alejandro Ruiz, de 40 años, vecino de la comunidad La Constancia, acudió en su auxilio; no obstante, también resultó afectado por el fuego, sufriendo quemaduras en brazos, piernas y rostro.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y personal de Rescate Nombre de Dios, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados y posteriormente los trasladaron al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, para su valoración y tratamiento médico.

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el área para asegurar el perímetro y prevenir riesgos adicionales, mientras se realizaban las labores correspondientes.