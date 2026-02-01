Salió con el tobillo destrozado de un fuerte choque

Durango, Dgo.

Dos personas lesionadas, entre ellas un varón que sufrió una lesión severa en una de sus piernas, es el resultado de un fuerte accidente ocurrido en el fraccionamiento Hacienda de Tapias.

Según la información preliminar, los lesionados son los ocupantes de una motocicleta que fue impactada de lleno por una camioneta tipo pick up.

El hecho de tránsito ocurrió en la esquina de Hacienda Las Glorias y Hacienda San Luis y, en este, uno de los ocupantes de motocicleta quedó parcialmente prensado.

Entre las lesiones que sufrió, están una fractura expuesta de tobillo, qué requirió atención especializada por parte del personal médico que acudió a la escena.

Del apoyo al siniestro se hizo cargo personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana.

Se esperan, en breve, más datos de las víctimas de este siniestro, así como del conductor de la camioneta Nissan involucrada.