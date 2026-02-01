Un muerto y un herido en aparatosa volcadura en la carretera Francisco Zarco 

Nuevo Ideal, Durango,

Un trágico percance vial registrado en la carretera Francisco Zarco cobró la vida de un hombre y dejó a otro más con lesiones menores, luego de una salida de camino ocurrida en el municipio de Nuevo Ideal.

Los hechos se registraron durante la jornada del día anterior, cuando Hilario Arzola, de 71 años de edad, originario de la zona centro de la ciudad de Durango, regresaba a su domicilio tras haber estado en el municipio de Guanaceví. El adulto mayor conducía un vehículo Volkswagen Polo, modelo 2005, color gris, y viajaba acompañado de Jesús María Amador Rosales, de 62 años, vecino del fraccionamiento Benito Juárez, en la capital del estado.

Al circular por el kilómetro 71 de la citada vía federal, el conductor perdió el dominio del automóvil por causas que aún se investigan, lo que provocó que la unidad abandonara la carpeta asfáltica y volcara en repetidas ocasiones, quedando finalmente detenida sobre sus ruedas.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron auxilio al número de emergencias 9-1-1, movilizando a paramédicos de la Cruz Roja Nuevo Ideal, quienes al arribar brindaron atención al conductor, que presentaba únicamente lesiones leves; sin embargo, al revisar al copiloto confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante el deceso, acudió personal de la Fiscalía General del Estado, mientras que peritos de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO para la necropsia de ley.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional División Caminos aseguraron al conductor y lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal conforme al resultado de las investigaciones.