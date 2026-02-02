Adulto mayor está grave tras pasar una noche a la intemperie

Durango, Dgo.

Un adulto mayor que pasó la noche a la intemperie en medio de una crisis médica, fue hospitalizado de urgencia y en condición de gravedad; lo encontraron vecinos de la colonia Azcapotzalco.

Se trata del señor Manuel Valdez Huerta, de 67 años de edad, quien fue localizado en la calle Tezozomoc del mencionado asentamiento.

Fue este lunes por la mañana cuando un vecino del mencionado asentamiento pidió apoyo médico, pues señaló que la tarde previa lo había visto en el mismo lugar, aunque en mejores condiciones, e incluso sentado.

Sin embargo, al salir temprano se dio cuenta de que estaba tirado, temblando por las bajas temperaturas, por lo que sacó una cobija y se la cedió; sin embargo, no respondía a sus preguntas y decidió llamar al 911.

Personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas llegó al sitio y, dado que don Manuel ya se encontraba grave, decidieron su traslado al Hospital General 450.