Atacan a guardia de una maquila en el CLID

Durango, Dgo

Un guardia de seguridad resultó lesionado luego de ser agredido por al menos tres sujetos armados al interior de una maquila ubicada en el Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID), hechos por los que ya investigan las autoridades.

De acuerdo con el reporte, a las 23:00 horas se recibió un llamado de emergencia al 911 alertando sobre una persona lesionada por arma blanca en una empresa del CLID.

Según la narración del reportante —también vigilante del lugar—, él se encontraba al interior de la maquila junto con su compañero José Cruz, de 59 años, cuando escucharon que tocaban la puerta. Al abrir, dos hombres encapuchados y vestidos de negro sujetaron al guardia, lo sacaron por la fuerza y comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo, además de causarle heridas con un objeto punzocortante.

Ante la agresión, el segundo vigilante cerró la puerta para protegerse; sin embargo, los agresores exigieron que la abriera nuevamente. Al negarse, los atacantes huyeron a bordo de una camioneta roja tipo Silverado, en la que los esperaba una tercera persona. No se aportaron más características del vehículo ni de los agresores, ya que todos iban cubiertos con sudaderas con capucha.

Elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Paramédicos de Cruz Roja fueron solicitados para valorar al lesionado, aunque finalmente José Cruz se trasladó por sus propios medios en un vehículo de la empresa para recibir atención médica, debido a que presentaba sangrado en la nariz y otras lesiones.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.