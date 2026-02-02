Chocó contra la camioneta de un restaurante en “la de 20”

Durango, Dgo.

Dos vehículos con daños de consideración y cuatro personas con lesiones leves, fue el resultado de un aparatoso choque ocurrido en plena avenida 20 de Noviembre; en el incidente estuvo involucrada una camioneta utilitaria propiedad de un restaurante.

El siniestro, según los involucrados, se derivó de una pasada luz roja, aunque ambas partes acusaron al otro y no admitieron responsabilidad.

Una de las involucradas en el siniestro fue la señora Zareli A., de 44 años de edad, quien iba acompañada por tres adultos más y un niño de 6 años, que fueron valorados por la Cruz Roja Mexicana. Iban a bordo de un Nissan Versa modelo 2023.

El otro es Óscar Adrián P., quien conducía una camioneta Hyundai H100 propiedad del restaurante Banthai, que al igual que el coche, resultó con daños significativos.

Los hechos ocurrieron cuando el compacto era conducido de poniente a oriente por 20 de Noviembre y, al llegar al cruce con Alberto Terrones, se encontró con la camioneta, que salía de la segunda vialidad.

Aunque los daños fueron significativos, ninguna de las víctimas requirió hospitalización; de lo administrativo se hizo cargo la Policía Vial.