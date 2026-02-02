Detienen a hombre señalado por presunto robo en Home Depot

Durango, Dgo

Un hombre identificado como Juan Edmundo, de 32 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la colonia El Refugio, tras ser señalado por personal de seguridad de la tienda Home Depot de presuntamente sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 18:21 horas se recibió una llamada de emergencia al número 911, en la que se alertó sobre una persona retenida por personal de seguridad en el establecimiento ubicado en Domingo Arrieta S/N, entre calles Francisco Montes de Oca, al sur de la ciudad.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Pedro Manuel Breceda, encargado de seguridad de la tienda, quien informó que el señalado llevaba consigo dos linternas multiusos con un valor aproximado de 2 mil 500 pesos, las cuales presuntamente intentó sustraer sin pagar.

Ante la solicitud del reportante y al configurarse una falta administrativa, los elementos procedieron a la detención de Juan Edmundo, quien manifestó no contar con domicilio fijo y encontrarse desempleado.

El detenido fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y deslindará responsabilidades.