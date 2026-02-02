Indigente, pidió una moneda y, al no recibirla, lanzó varios golpes y se cayó

Durango, Dgo

Un hombre resultó con lesiones en la cabeza luego de sufrir una caída durante un altercado ocurrido la tarde de este miércoles en la colonia Asentamientos Humanos, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 17:30 horas elementos de la Policía Municipal atendieron una situación en la que una había persona lesionada por riña en la calle Miguel A. Barraza, entre Avenida Revolución y calles aledañas.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con testigos, quienes señalaron que el lesionado se acercó a un hombre identificado como David Solís de la Rosa, de 57 años, para pedirle una moneda. Ante la negativa, se generó un altercado en el que el señalado presuntamente lanzó algunos golpes.

Durante la discusión, el hombre lesionado resbaló y cayó de su propia altura, golpeándose la cabeza contra el suelo. Testigos indicaron que la persona se encontraba en visible estado de ebriedad al momento de los hechos.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana (Unidad 06) acudieron al sitio para valorar al afectado y determinaron que era necesario su traslado al Hospital General 450 para una revisión médica más detallada, debido al impacto sufrido en la cabeza.