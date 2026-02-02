Ladrón desactivó las cámaras y se robó $50 mil de un restaurante de comida china

Durango, Dgo.

Un sujeto de momento no identificado obtuvo un botín de 50 mil pesos al ingresar a un restaurante de comida china ubicado en el centro de la ciudad; el individuo desactivó las cámaras de seguridad, por lo que no se descarta que sea un ex trabajador.

Los hechos ocurrieron en el restaurante denominado Asia Buffet, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, justo en la esquina con la privada del mismo nombre.

Fue al llegar por la mañana para iniciar las labores del día, que el personal se dio cuenta de la entrada forzada, que se hizo a través de una ventana.

Al revisar la caja de dinero, confirmaron que el presunto o presuntos delincuentes se llevaron el monto ya descrito; pero, además, al revisar las cámaras de seguridad, confirmaron que habían cortado sus cables para no ser videograbados.

Ante el atraco, se solicitó apoyo policial, pero dado que era un hecho consumado, se recomendó denunciar ante la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor.