Ofendieron a su mamá, se retaron a un ‘tiro’ uno contra uno y lo golpearon en bola

Durango, Dgo

Un menor de 14 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de ser agredido por varias personas durante una riña registrada la tarde de este sábado en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 18:20 horas se recibió un llamado de auxilio al número de emergencias 911 por parte de una ama de casa, quien informó que su hijo presentaba una herida sangrante en la cabeza tras haber sido golpeado por varios sujetos.

Los hechos ocurrieron inicialmente en la calle San Luis Potosí, entre Avenida Diana Laura Riojas y Tabasco, cerca de la barbería “Seus”. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Preventiva se entrevistaron con el menor, identificado como Ulises Eduardo, de 14 años, con domicilio en la colonia Constitución.

El adolescente relató que se encontraba en una esquina cuando escuchó que un sujeto, apodado “El Menona”, hizo comentarios ofensivos hacia su madre. Tras reclamarle, lo retaron a un enfrentamiento “uno contra uno” en los terrenos de la misma colonia.

Sin embargo, al llegar al punto acordado, el menor fue agredido por varias mujeres con palos y piedras. Posteriormente, ya en el suelo, varios hombres —entre ellos uno de aproximadamente 45 años, apodado “El Barbón”— lo golpearon con puños y patadas en distintas partes del cuerpo.

Como pudo, el adolescente logró escapar y llegó hasta su domicilio con sangrado en cabeza y nariz, lo que motivó la solicitud de apoyo médico.

Al lugar acudió la unidad 128 de Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos valoraron al menor y determinaron que presentaba una herida de aproximadamente 5 centímetros de ancho por 1 centímetro de profundidad, por lo que fue trasladado al Hospital Materno Infantil para sutura y atención especializada.

También acudieron elementos de la Policía de Investigación (PID) para iniciar las indagatorias correspondientes y dar seguimiento al caso.