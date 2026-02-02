Se robó un maquillaje y un polvo compacto de Soriana Madero

Durango, Dgo

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer de 50 años de edad señalada por presuntamente sustraer productos de maquillaje sin realizar el pago correspondiente en la tienda Soriana Madero, ubicada en Domingo Arrieta s/n, colonia Domingo Arrieta, entre avenida Durango.

De acuerdo con el parte informativo, el auxilio por robo a tienda se recibió a través del número de emergencias 911, luego de que personal de vigilancia del establecimiento reportara a una persona sospechosa.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la vigilante de la tienda, quien indicó que la mujer fue detectada mediante el sistema de cámaras de seguridad. Según su declaración, la señalada recorrió el área de maquillaje y posteriormente cruzó la línea de cajas sin efectuar el pago de los productos que llevaba consigo.

Tras realizarle una revisión preventiva, los policías encontraron en su posesión un maquillaje en polvo compacto Revlon ColorStay y un maquillaje líquido Revlon ColorStay tono Red Bloom Glimmer, pertenecientes al área de cosméticos del establecimiento.

Por estos hechos, fue detenida Irasema, de 50 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Huizache, y trasladada ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para que se determine su situación jurídica por la responsabilidad que le resulte.