CCH obtiene medallas y primer lugar mundial en artes marciales

Entrenador y estudiante consiguen histórico triunfo

El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad(CCH) obtuvo destacados resultados en un campeonato internacional de artes marciales, realizado los días 5 y 6 de diciembre en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, evento que contó con la participación de representantes de diversos países y tuvo a México como país sede.

El maestro Pedro Basilio Dávila Montaño, entrenador del equipo de box y artes marciales del CCH, informó que la participación se concretó gracias a una invitación personal emitida por el presidente de la Organización Mundial de Artes Marciales, dirigida a la institución y respaldada por la directora del plantel, Sara Beatriz Gamero López, cuyo apoyo resultó fundamental para la asistencia al evento.

En esta competencia, el maestro Dávila Montaño obtuvo el primer lugar en la categoría de maestros, representando a la Universidad en la disciplina de wushu, un arte marcial chino conocido como boxeo largo del norte de China. Este logro representa un hecho relevante para la institución, al tratarse de la primera ocasión que se obtiene un primer lugar a nivel mundial en artes marciales.

Asimismo, la alumna Cecilia Guadalupe López Carrasco, estudiante del CCH, tuvo una sobresaliente participación al obtener medalla de plata en la modalidad de combate y medalla de bronce en la categoría de formas, demostrando disciplina, constancia y compromiso al combinar sus entrenamientos diarios con sus actividades académicas.

Tanto el entrenador como la alumna destacaron que la preparación fue intensa, con entrenamientos de domingo a domingo, lo que permitió llegar en óptimas condiciones al evento internacional. El maestro agradeció de manera especial el respaldo de la dirección del plantel y reconoció el apoyo del rector Ramón García Rivera, subrayando la importancia del impulso institucional al deporte universitario.

Con estos resultados, el CCHrefrenda su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo el deporte, la disciplina y la perseverancia como valores fundamentales para el desarrollo académico y personal.