“Antes de creer lo que pone la prensa, pregunta quién paga la tinta…”

Anónimo

Anuncia el secretario de Educación, Guillermo Adame, que ya pueden empezar a arrimarse a la SEED empleados del sistema para iniciar su retiro voluntario, o lo que es lo mismo: Sigan disfrutando lo votado…..AJUSTES.- La presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayudar al gobierno del estado si echan o dan de baja a un 18 por ciento de su personal, de modo que empleados que no pertenezcan al SNTE tienen sus días contados…..BILLETES.- Es que la SEED -dice el “#”- no tiene para seguir cubriendo la altísima nómina que ha formado el sistema educativo. O sea, van a correr a los desprotegidos, tengan la antigüedad que tengan, como ocurrió en la Secretaría de Salud, a cuyos miles de despedidos ya les advirtieron que: Tomen sus 30 mil pesos de liquidación, porque luego no podrán agarrar ni eso, además de advertirles, y si se van a Conciliación, de alguna forma se procederá para que los juicios no avancen. Cómo la ven. Ahora, que quieren ahorrar, entonces que echen a los miles de “aviadores” con que carga la nómina desde hace años. Aunque eso no va a pasar, porque en la lista están varios periodistas y remedos de periodista que le son funcionales tanto al “#” como a sus jefes…..ORFANDAD.- Más de un político duranguense ha quedado en la orfandad ante la caída de Adán Augusto López, quien de plano tuvo que renunciar a la Junta de Gobierno del Senado de la República, de lo contrario vienen los marines por él. Inicialmente intentaron salvarlo enviándolo a una embajada, pero la representación diplomática escogida no lo aceptó. El caso es que, el domingo, López Hernández sorprendió a medio mundo al renunciar a la Junta de Coordinación del Senado, dizque para dedicarse a configurar el triunfo de Morena en la siguiente elección, pero sin renunciar al escaño, lo que no pocos ven como la preservación del fuero para evitar que lo detenga alguna autoridad. Eso en México, pero…para el gobierno de los Estados Unidos no hay fronteras. La cuestión es que Adán Augusto se había convertido en el padrino que nunca pudieron tener varios morenistas y hasta el gobernador Esteban Villegas, a quien salvó el día de la toma de posesión al conseguirle el dinero para que pudiera sacar los compromisos de septiembre del 2022. El asunto importante en todo esto es que ya cayó Adán Augusto, “el hermano” menor de Andrés Manuel López Obrador y, a medida que avancen los días irán cayendo otros que no han podido demostrar su “juego limpio”…..APESTADO.- Y nadie ha metido las manos para rescatar al hermano, quien queda expuesto, aunque con fuero, al mismo desprecio que hicieron de Édgar “Limones” Rodríguez. Hasta su socio principal, y a pesar de que estaba al corriente en cuotas y aportaciones, Pedro Haces, el dueño de la CATEM lo desconoció. Édgar era el jefe tanto de la CATEM como de todo lo demás en Gómez Palacio, pero…de pronto lo agarraron movido y terminó siendo desconocido, por no decir apestado, entre sus principales socios. A ver quién de Durango desconoce primero al tabasqueño en desgracia, que ya no podrá meter las manos para defender a ninguno de sus personeros por estos rumbos. Y como ya no tienen padrino, quién sabe qué irá a suceder con todos esos muchachos que llegaron a integrar la “avanzada” de campaña en los tiempos de “corcholata”. La política es así, cuando subes hay muchos que te impulsan, pero cuando bajas, no hay quién te salve del azotón…..SOMBRAS.- Adán Augusto, como miembro sobresaliente del cártel conocido como “La Barredora”, queda emplazado a informar con certeza de dónde ha sacado tanto dinero en sus cuentas bancarias, por una parte, pero por la otra, el ex coordinador senatorial pierde también el control de casi dos mil millones de pesos que estaba “administrando” como mejor le parecía, y con los que pudo seguir comprando conciencias a lo largo y ancho del país. Ahora, que la caída del coordinador es el rompimiento entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, vaya usted a saber, pero lo cierto es que Donald Trump tenía meses pidiendo a varios distinguidos en Morena por sus ligas al crimen.

