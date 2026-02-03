Ingeniero termina en el hospital tras ser “noqueado” por un desconocido

Durango, Dgo.

Un hombre de 41 años de edad fue localizado con heridas de consideración tras ser víctima de una agresión física en plena vía pública durante la madrugada de este domingo. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia San José III, donde el afectado fue abandonado en un predio baldío tras perder el conocimiento por un golpe certero.

Fue cerca de la 01:00 horas cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre una persona derribada y con rastros de sangre en la calle Perimetral Ferrocarril, casi esquina con Santa Catalina.

La intervención de las autoridades se derivó de una llamada de auxilio de una vecina de la zona, identificada como Teresa. Según relató la mujer, recibió una llamada telefónica del propio afectado, quien con voz entrecortada le pidió ayuda tras haber sido atacado. Al salir a buscarlo, lo encontró tendido detrás de la zona de los jacales, solicitando de inmediato la presencia de la policía y paramédicos.

La víctima, identificada como Roberto Martín, de profesión ingeniero civil, logró narrar a los oficiales que mientras caminaba por la zona, un sujeto desconocido se le aproximó y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte golpe en el rostro. Debido al impacto, el hombre cayó al suelo y quedó inconsciente por varios minutos, por lo que no pudo aportar mayores características sobre su agresor o el rumbo que este tomó.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como la unidad 141 de la Cruz Roja Mexicana. Los técnicos en urgencias médicas determinaron que Roberto presentaba una herida contusa y cortante en la ceja derecha que requería sutura especializada.

Debido a la lesión y para descartar daños internos, fue trasladado de urgencia al Hospital General 450. Cabe señalar que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, el lesionado se encontraba bajo los influjos de bebidas embriagantes al momento del incidente, lo que dificultó obtener más detalles sobre el móvil del ataque.