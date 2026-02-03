Jovencito accidentado en Hacienda de Tapias perdió el pie derecho

Durango, Dgo.

El adolescente de 17 años que se accidentó el domingo en el fraccionamiento Hacienda de Tapias cuando iba en una motocicleta con su hermana menor, perdió su pie derecho a causa de las graves lesiones sufridas.

Se trata de Gael Agustín, quien tiene su domicilio en la colonia Ampliación Tlatelolco, no muy lejos de donde ocurrió el percance.

Mientras que con luxación de cadera y otras lesiones leves, salió su hermanita Amy, quien tiene 13 años de edad.

Como Contacto Hoy le informó, el percance ocurrió el domingo por la tarde en la calle Hacienda de San Luis del fraccionamiento ya mencionado, lugar en el que se dio el choque contra la Nissan Frontier conducida por Jesús Eduardo, de 21 años.

El impacto fue tal, que Gael quedó prensado entre su vehículo y la parte frontal de la pick-up; ello le causó una fractura expuesta a la altura del tobillo derecho y, por su gravedad, personal del hospital privado al que fue llevado, se la tuvo que amputar.

El conductor de la camioneta quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades, mientras que el jovencito continúa internado.